インスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が9日、自身のインスタグラムを更新。番組出演を告知したが、隣にいる超大物男性に注目が集まった。ミラノで輝いた21歳の隣で、金＆銅の2つのメダルを首からさげた男性が笑みを浮かべている。お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功だった。村瀬のインスタグラムで「【