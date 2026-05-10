○レンジャース6−0カブス●＜現地時間5月9日グローブライフ・フィールド＞シカゴ・カブスが完封負けを喫し、今季最長の連勝が「10」でストップ。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、3試合連続安打をマークした。11連勝の懸かる一戦は、昨季10勝を挙げた26歳右腕ライターと対戦。鈴木は初回、二死一、二塁と先制のチャンスで第1打席を迎えたが、フルカウントから粘って9球目、高めに抜けたスライダー