フランス２部スタッド・ランスの日本代表ＭＦ中村敬斗（２５）が９日、リーグ最終節のポー戦でプロ最多の４得点をマークした。１―２の前半３９分からゴールラッシュが始まった。ここで同点に追いつくと、後半４分に勝ち越しゴール。さらに１６分の得点でハットトリックを達成。同３１分の４点目はＤＦ関根大輝のラストパスをエリア内で受けて右足で決めた。５―３の勝利に導いたが、チームは昇格プレーオフ圏内の５位以内を逃