「母は、活発でオシャレで、とても華やかな人でした。家族葬だったんですが、タレントの彦摩呂ちゃん（59）やプロレスラーの知り合いが来てくれて、出棺するときは歌手の川中美幸さん（70）と献歌して送り出しました。にぎやかな式でした」山田邦子さんの母・昭子さんは、老衰のため’23年10月18日、89歳で他界した。邦子さんは短大生のころに出場したNHKの番組『ひるのプレゼント』の素人お笑いコーナーでチャンピオンになったこ