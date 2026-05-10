「ドラマ『アタックNo.1』の出演者のインタビューや写真が満載のファンブックを久々に見返して、いろいろ思い出してきました」こう語るのは中村俊介さん（51）。もともと女子バレーボールが好きだったという。「地元・群馬県の草津温泉は、女子バレーボールチームが合宿に利用することが多かったこともあり、すごく好きで、五輪などがあれば必ず見ていたんです。だからドラマのオファーがあったときは、うれしかったですね」出演者