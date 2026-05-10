鼻が乾いている理由4つ 1.生理現象 健康な猫の鼻は湿っていますが、生理現象として乾くこともあります。それは、睡眠中や寝起きのとき。活動中と比べて代謝が働いておらず、分泌量が減って乾いてしまいます。鼻を舐める頻度が減ることも、乾く原因のひとつでしょう。生理現象のため、基本的には問題ありません。 2.老化現象 猫の鼻は代謝が落ちると乾きますが、睡眠中や寝起きだけでなく、老化現象でも起こりま