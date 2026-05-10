世代による価値観の違いは多いものですが、相手を認めない一方的な価値観の押しつけはトラブルを招きます。筆者の友人・A世も義母との価値観の違いに悩み続け、あることをきっかけに結婚の難しさを思い知ったそうです。 同居 私は30代で結婚しました。当初は都内で夫と暮らしていたのですが、夫の勤務先が倒産したことで生活が一変。地方にある夫の実家で義両親と同居することになりました。 夫は一人息子。 義母は古い考