親や祖父母世代が長年暮らしてきた実家の片付けは、大変な作業。荷物が多く、家族それぞれにとって思い入れのある品も。今回、株式会社AlbaLinkが運営する空き家買取隊はこのほど、戸建ての実家の片付けを経験した446人を対象に行った「実家の片付けで困ったこと」についてのアンケート結果を公開した。 【調査結果】実家の片付けで困ったことランキング 「実家の片付けで困ったこと」について3位は「思い出の品の扱い