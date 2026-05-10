【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】「ロス疑惑」元被告人・三浦和義氏が無実の訴え「検事自身が2人組の犯人の目撃者に会い調書も取っていた」君は「ロス疑惑」の三浦和義を覚えているだろうか。1981年、三浦は最愛の妻を旅行先のロスで何者かに撃たれた“悲劇の夫”としてメディアに登場した。その後、妻は亡くなり、悲嘆に暮れる三浦の姿は、多くの女性たちの紅涙を絞った。しかし、84年1月から始まった週刊文春の連載「