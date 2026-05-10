鳴り物入りで新番組「追跡取材 news LOG」（日本テレビ系）のメインキャスターに起用されながら、元NHK人気アナウンサー和久田麻由子の評判がすこぶる悪い。「台本通りにしか進行できない」「ワイプのゲスト？」とこき下ろされ、ついには「美人すぎるのがダメ」と逆ルッキズムのようなケチをつけられ散々なのだが、そもそも番組がなってない。【写真】和久田麻由子の日テレ新番組は厳しい船出…《NHKだったから良かっただけのア