【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【続きを読む】中村敬斗〈後編〉「ブラジル戦の同点弾を娘とスタンドで見ながら胸が熱くなった」（三菱養和サッカースクール・生方修司） FW中村敬斗（フランス2部スタッド・ランス／26歳）3月イングランド戦でMVP級の働きを見せた中村は、第2次森保ジャパン発足後に急成長したアタッカーだ。代表24試合10得点とハイペースでゴールを積み重ね、W杯躍進のキーパーソンという見方も根強