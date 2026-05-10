ブレーメン菅原由勢、ホッフェンハイム戦で前半5分に一発退場処分となったドイツ1部ブレーメンに所属する日本人DF菅原由勢は現地時間5月9日に行われたブンデスリーガ第33節のホッフェンハイム戦に先発出場した。しかし開始早々の前半5分に一発退場処分となり、チームは0-1で敗戦。ドイツメディア「Sport1」は「不名誉な形でクラブの歴史に名を刻んだ」と報じ、ブレーメンのブンデスリーガ参戦63年間の歴史において「最速のレッド