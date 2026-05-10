4月12日スタートの日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）で、車いすラグビーチーム『ブレイズブルズ』の若きエース候補・朝谷圭二郎を演じている本田響矢。『虎に翼』（NHK総合）の大庭光三郎や、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の江端瀧昌など“昭和の世界観”のなかで、誠実なキャラを演じてきた彼が、『ＧＩＦＴ』では金髪のヤンキーというこれまでのイメージを大きく覆す役柄に挑戦している。本稿では、圭二郎という