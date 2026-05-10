元日本テレビでフリーの馬場典子アナウンサーが、超大物落語家との２ショットを披露し注目を集めている。馬場アナは９日、自身のインスタグラムに「先日、久しぶりに鶴瓶さんにお会いしました」と書き出すと、落語家の笑福亭鶴瓶と満面の笑顔を見せるほろ酔い２ショットをアップ。「全然お変わりなくて久しぶりな感じもなくて嬉しいひとときでした」と振り返り、最後に「あ！仰天ニュース２５周年おめでとうございます！」と