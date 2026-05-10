木の枝にもたれかかる福宝。（２月２５日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都5月10日】中国四川省にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、パンダの「福宝（フーバオ）」が木の遊具に登り、枝にもたれて寝ている姿が撮影された。福宝は2020年7月20日に韓国で初めて誕生したパンダ。父「楽宝（ロバオ）」と母「愛宝（アイバオ）」の最初の子で、24年に中国へ返還された。