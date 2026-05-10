【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは9日、イスラエルが2月末のイラン攻撃開始前に、隣国イラクの砂漠地帯に秘密の軍事拠点を設けていたと報じた。イラン空爆作戦を支援するのが目的。開戦初期にイラク軍に拠点を発見されそうになったイスラエルは、近づくイラク軍の部隊を空爆した。イスラエルは米国の了解を得て秘密裏に拠点を建設。特殊部隊のほか、緊急事態に備えて捜索救助隊も駐屯した。イスラエル空