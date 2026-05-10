俳優・中村雅俊さんの妻で、俳優の五十嵐淳子さんが急病のため4月28日に死去したことを受け、三女でモデルの中村里砂さんが5月9日、自身の公式X（旧Twitter）に近況を投稿しました。 【写真を見る】【 中村里砂 】母・五十嵐淳子さん急逝後の多忙な日々を告白…「とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」中村里砂さんは「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量