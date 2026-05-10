群馬中央バスが運行を継続ジェイアールバス関東が2026年6月1日に、高速バス「東京・新宿〜伊勢崎・前橋駒形線」のダイヤ改正を実施します。【アウトレットいきません】これが「本庄・伊勢崎線」ダイヤ改正の概要です（時刻表）今回の改正に伴い、ジェイアールバス関東は同路線から撤退し、今後は群馬中央バスが運行を継続します。また改正後は、「ふかや花園プレミアム・アウトレット」バス停が廃止となります。この路線はも