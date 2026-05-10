山形県の月山（がっさん）へ登山に訪れていた茨城県の男性2人と連絡がつかなくなり、一時行方がわからなくなっていましたが、その後、2人と連絡がつき、自力で下山したことがわかりました。この2人にけがはないということです。 警察によりますと、9日午後11時すぎ、茨城県に住む女性から「夫が月山へ登山に行った。9日の午後8時までには家に帰ると言っていたが、まだ戻らない」などと警察に通報がありました。 一時行方が分から