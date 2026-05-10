ピッチに倒れ込み、医療スタッフと状態を確認する三笘(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）まで約1か月となる中、日本代表に暗雲が立ち込める“アクシデント”が発生した。現地時間5月9日に行われたプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で、ブライトンの三笘薫が左太もも裏付近を痛めて負傷交代。本人は自力で歩いてピッチを退いたものの、その険しい表情は状態の悪さを物語るようでもあった。【動画】事態の