5月10日午前6時半ごろ、石川県白山市吉野の手取川沿いの茂みで成獣のクマ1頭が目撃されました。現場は住宅地にも近く白山市が注意を呼びかけています。白山市・森林対策課によりますと、手取川上流にある茂みはクマが移動する際のルートとなることが多く、白山市では去年までに、クマが集まりやすい柿や栗の木の伐採を行っていました。目撃情報を受けて白山市と警察などが現場周辺をパトロールしましたが、クマは見つかりませんで