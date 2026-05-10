◇インターリーグカブス 0―6 レンジャーズ（2026年5月9日アーリントン）カブスの鈴木誠也外野手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのレンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発。3打数1安打1四球1三振だった。カブスは打線が4安打と振るわず0―6で完敗し、連勝が10でストップした。初回2死一、二塁の第1打席は遊飛。3回1死一、三塁の第2打席は1ボール2ストライクから高めのカーブを見逃したが、ABSチャレンジでボールがス