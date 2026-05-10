◆米大リーグレンジャーズ６―０カブス（９日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が９日（日本時間１０日）、敵地のレンジャーズ戦に「５番・右翼」で２打数無安打１四球で、３試合ぶりに無安打に終わった。チームは敗れ、連勝は１０で止まった。初回２死一、二塁での第１打席は２ストライクからファウルで３球粘った末に遊飛に倒れた。０―２の３回には１死一、三塁で第２打席を