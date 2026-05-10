◆米大リーグドジャース―ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのブレーク・スネル投手（３３）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦で今季初登板初先発したが、初回から２イニング連続で満塁のピンチを背負って、２イニング連続で失点し、２回終了時点で５８球を投げ、６安打５失点と苦しいマウンドになった。初回から不運が続いた。先頭のデュボンの当たりは決し