米デンバー国際空港で8日遅く、フェンスを乗り越えて滑走路を横断した人物が航空機にはねられ死亡する事故があった/Clipped From Video（CNN）米コロラド州のデンバー国際空港で8日遅く、外周フェンスを乗り越えて滑走路を横断した人物が2分後、フロンティア航空の航空機にはねられ死亡する事故があった。はねられた人物の身元は特定されていない。空港の声明によると、空港職員ではないとみられている。フロンティア航空の声明に