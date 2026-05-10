キャラメルとナッツの香ばしさを楽しめるスイーツブランド「woofie（ウーフィ）」から、夏限定の『ブッセ〔塩キャラメル＆アーモンド〕』が2026年5月8日（金）より登場♡沖縄・宮古島の雪塩を使ったクリームと、ふんわり食感のブッセ生地が織りなす贅沢な味わいが魅力です。夏の海を感じる爽やかなパッケージにも注目したい、イイトルミネ新宿限定の特別なスイーツをご紹介します。 夏