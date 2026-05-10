9日、記者会見するロシアのプーチン大統領（右端）＝モスクワ（タス＝共同）【モスクワ、キーウ共同】ロシアとウクライナがトランプ米大統領の仲介で合意した3日間の停戦期間が9日午前0時（日本時間午前6時）から始まった。ロシア側が警戒していた9日のモスクワでの軍事パレードに対する攻撃はなかったが、双方が攻撃を続け停戦の実効性には疑問が残る。ロシアのウシャコフ大統領補佐官は、停戦期間は11日までで延長の話はないと