グラビアアイドルの青山ひかる、真島なおみ、由良ゆらが8日、東京都新宿区のABCラボで行われた『#いなプーフォトフェス2026』の開催決定セレモニーに出席した。同イベントは、6月27日に千葉・稲毛海浜公園プールで開催される大規模撮影会。セレモニーには応援アンバサダーを務めるラッパーの呂布カルマも登壇し、華やかにテープカットが行われた。 人生初のテープカットを経験した真島さんは「切った後に絶対に手を離ログインして