元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）が9日、メインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）に生出演。福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故による今後の対応について私見を述べた。番組ではトップニュース福島県の磐越道で新潟・北越高校のソフトテニス部員ら21人が死傷したバス事故を特集。過失運転致死傷の疑いで逮捕された運転手の無職・若山哲夫容疑者（68）をバス会社の営