高齢になった親のお金の管理、どのようにしていますか。元気なうちは問題ないですが、高齢期になると、それまで当たり前にできていたことが突然できなくなることがあります。親が自分のお金の状況を自分で確認できなくなったとき、なにが起きるでしょうか？本記事ではFPオフィスツクル代表の内田英子氏が、76歳の芳子さんの事例とともに、高齢期の資産管理の注意点について解説します。※本記事の事例は複数の相談をもとに、プラ