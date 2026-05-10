都心へのアクセスの良さと、高齢になる親の健康面への配慮から、親元を離れずに共に暮らす選択をする人も少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、神奈川県横浜市金沢区在住・53歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者の