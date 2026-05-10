Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは5月9日、自身のInstagramを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告するインスタライブのアーカイブを公開しました。【写真】山田涼介、33歳の誕生日に重大発表！「33歳って年齢詐欺であってる？」山田さんは9日の20時頃に実施していたインスタライブのアーカイブ動画を投稿しています。白いタンクトップに白いパーカー、メガネをかけた姿で、ファンからの質問に回答。誕生日を祝福するメッセージがHe