9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、ヤクルト・澤井廉について言及した。澤井は4日に今季初昇格を果たすと、今季初出場となった5日の巨人戦に代打で今季初安打を放ち、9日の広島戦では今季初本塁打を含む2安打2打点の活躍を見せた。大矢氏は「若手の中でライバルが1人増えたな、ベンチにいるみんな思っていると思いますよね」と話し、「ホームランは少しタイミングが外れる形だ