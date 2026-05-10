東京ディズニーリゾートは、6月11日（木）から、ビーチで楽しむミッキーマウスと仲間たちがデザインされた新作グッズ「Hello Hello SUMMER！」を発売する。【写真】大容量で使いやすいトートバッグも！「Hello Hello SUMMER！」商品一覧■夏のパークで活躍今回登場する「Hello Hello SUMMER！」は、サーフボードや浮き輪を持ったミッキーマウスとドナルドダック、キュートな水着を着たミニーマウスとデイジーダック、パイナ