J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWESTで、最下位に甘んじているV・ファーレン長崎。昨季のJ１で健闘したファジアーノ岡山にシーズンダブルを達成するなど、すでに６勝を挙げてはいるものの、大型連休の連戦は、勝ったり負けたりの“オセロ”状態。５月９日に行なわれたアウェーのセレッソ大阪戦は２−３で敗れた。この敵地での一戦に特別な思いを抱いていたのが、キャプテンの山口蛍である。ご存じの通り、彼にとって