現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、三笘薫を擁する８位のブライトンが、最下位のウォルバーハンプトンとホームで対戦。１分、５分、86分に得点し、３−０で圧勝した。ただ、日本代表のエース三笘が左足の太もも裏を抑えて倒れ込んだ後、58分に負傷交代したのは気がかりだ。ファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない。あまり良い状態には見えなかった。しかし、私は前向きな人間だ。