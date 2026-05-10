徳島県鳴門市では、特産のラッキョウの出荷が最盛期を迎えています。 機械で掘り起こされているのは、特産品のラッキョウ。鳴門市の大毛島は鳴門海峡に面したミネラルが豊富な砂地であることからラッキョウの栽培に適していて、西日本有数の産地となっています。 ラッキョウは手作業で１つずつ根や茎を切り落とし、丁寧に水で洗ったあと塩水と酢で発芽止めをします。 今年は年明けから雨が少なく生育が心配されましたが