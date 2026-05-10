◇NBA西PO準決勝・第3戦 レイカーズーサンダー（2026年5月9日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が9日（日本時間10日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第3戦の本拠地サンダー戦に先発出場した。前半から4本の3Pシュートを決めるなどチーム最多16得点の大活躍。チームは59ー57と2点リードで前半を折り返した。前回の試合となった7日（同8日）、準決勝第2戦の敵地サンダー戦では第1Q終了間際にブザー