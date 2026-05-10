アーティストグループ『Number_i』がインスタグラムを更新。ファンに感謝のメッセージを綴りました。 【写真を見る】【 Number_i 】ファンに感謝のメッセージ「それぞれの場所から愛を届けてくださり、ありがとうございました！」【Spotify x Number_i「3XL i-Charger Station」】公式インスタグラムは、平野紫耀さん・神宮寺勇太さん・岸優太さんの３ショットをアップし「Spotify x Number_i『3XL i-Charger Station』