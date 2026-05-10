タレント東野幸治（58）が、9日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）にゲスト出演。自身の給与事情を明かした。指原莉乃、若槻千夏がゲストを迎えて個室料理店でトークする番組。東野は給与の使い道について聞かれると、あまり執着がない様子で「こういうところに来てご飯食べる時に、金額見なくていいように『これとこれとこれ』ってなったら自分の中で満足した」と語った。また若槻から「東野さんって自分の給