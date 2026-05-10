◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃内野手、松本裕樹投手、柳町達外野手がアドバイザー契約を結ぶＳＳＫ社が、社会貢献活動の一環として「マザーズデー・チャリティープログラム２０２６」を行う。各球団の契約選手が５月１０日の「ＮＰＢマザーズデー２０２６」の試合で、母の日仕様のピンク色の野球用具を使用。その後は直筆サインを施し、モバオクで出品する取り組み