鹿児島県指宿市で９日夜、があり、男子小学生を含む5人がけがをしました。 指宿警察署によりますと、９日午後9時半ごろ、指宿市池田の県道を開聞方面へ走っていた乗用車と、対向車線を走ってきた乗用車が正面衝突しました。 乗用車2台の5人全員がけが 開聞方面へ走っていた乗用車は鹿児島市の40代女性が運転し、女性の家族の小学生の男の子が助手席に乗っていました。 もう一方の乗用車は指宿市の20代男性が運転し、男性の家