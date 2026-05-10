水分不足に気づきにくく、脱水になりやすいシニア世代が習慣づけたい事 無自覚脱水は命取りに？！１時間に１杯の水を飲みましょう 最近では酷暑による熱中症の話題から、「適切に水分をとる」ことが盛んに提唱されるようになりました。酷暑はつらいですが、水分をとることの大切さが広まったのはよいことです。年齢を重ねるにしたがって、のどの渇きを感じにくくなることがあります。熱中症になったお年寄りが「のどが渇かなか