約5年前、福岡県水巻町で女性の家に侵入し下着を盗んだとして、42歳の無職の男が逮捕されました。住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、水巻町の無職、福永正義容疑者（42）です。福永容疑者は2020年9月から2021年11月までの間に、水巻町の40代の女性が住む家に侵入し、女性用の下着1枚を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、去年12月、とある人物から事件の情報と、福永容疑者が使用していたスマートフォンの