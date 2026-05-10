[故障者情報]レノファ山口FCは10日、MF藤森颯太とGK飯田雅浩がともに右膝内側側副靭帯損傷と診断されたことを発表した。「加療期間につきましては選手により前後するため、公表を控えさせていただきます」とも伝えている。藤森は明治大出身の大卒ルーキー。今季はここまで11試合1得点を記録しているが、今月2日のガイナーレ鳥取戦で負傷した。飯田は東京ヴェルディからの期限付き移籍加入中で、8試合に出場している。クラブ