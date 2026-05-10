開催：2026.5.10 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 9 - 3 [ロッキーズ] MLBの試合が10日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとロッキーズが対戦した。 フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。 2回表、6番 ウィリー・カストロ 2球目を打ってライトス