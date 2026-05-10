開催：2026.5.10 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 5 - 1 [タイガース] MLBの試合が10日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとタイガースが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するタイガースの先発投手はバーチ・スミスで試合は開始した。 1回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 3球目を打ってライトへのツーランランニングホームラン