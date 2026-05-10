JR新大阪駅在来線改札内の商業施設「エキマルシェ新大阪」が、全館リニューアルされる。【画像】エキマルシェ、段階的に閉店となるショップ一覧運営するジェイアール西日本デイリーサービスネットは「より魅力的な空間とサービスをご提供するため」だとし、「つきましては、改札内の店舗を段階的に閉店させていただきます（一部店舗は営業継続及び仮設開店）」と説明。「工事期間中は、お客様にご不便をおかけしますが、ご理