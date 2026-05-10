現在の体重は約200キロ、体脂肪率は50％超――稀代の巨漢芸人・大鶴肥満（34）。これまで何度もダイエットに手を出しながら、そのたびに「やる気さえ出せば、いつでも痩せられる」という確信を得るだけにとどまってきた彼だが、ここ最近はようやく減量に本腰を入れ始めた。きっかけとなったのは先輩からの一言と、小さなファンからの“懇願”だった。【当時の写真】高校で体重は130キロ超…医師から「あんた死ぬよ？」「何で死ん