〈「手術して家に帰ってきたらゲームボーイが見えなかった」0.03あった視力も手術で喪失…“盲目のピン芸人”濱田祐太郎（36）が直面した“絶望の2択”〉から続く2018年、「R-1ぐらんぷり」決勝当日。“盲目のピン芸人”濱田祐太郎（36）はネタの出来よりも、まったく別のことに怯えていた。「濱田の出演はやっぱりなしです」と急に言われるんじゃないか──頂点に立つ直前まで彼の胸を占めていたのは、差別への不安だった。【写